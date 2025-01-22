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Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Madenboyu Mahallesi kavşağında yaşandı. Kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobil ile anayol üzerinde ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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