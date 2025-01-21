Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da İskenderun- Payas yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Denizciler Mahallesi mevkisi E-5 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Payas yönüne giden 06 DKD 297 plakalı hafif ticari araç kavşakta, karşı yönden bağlantı yoluna dönüş yapmak isteyen 31 Z 7681 plakalı otomobille çarpıştı. Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY