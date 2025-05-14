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Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Antakya-İskenderun yolu İssume Mahallesi mevkiinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun yolu İssume Mahallesi mevkiinde yaşandı. M. S. idaresindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapan M. S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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