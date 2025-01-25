Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, motosiklet ve traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Ali K. idaresindeki 01 ATB 084 plakalı otomobil, kavşakta 31 ALF 050 plakalı motosiklet ve 31 U 5062 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, yaralı motosiklet sürücüsü ve traktör sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tek şeritten sağlanan ulaşım araçlarım çekilmesiyle normale döndü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa