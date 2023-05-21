Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza Erzin-Dötryol E5 karayolunda meydana geldi. Zincirleme kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa