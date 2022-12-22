Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da trafik kazası: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da trafik kazası: 2 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; ilçeye bağlı Güzelce mevkiinde meydana geldi. Yaşar Sakin (62) idaresindeki 31 AKM 090 plakalı otomobil ile Y.D.'nin kullandığı 31 KZ 147 plakalı kamyon çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Sakin ile yanında yolcu olarak Ahmet Taka'nın (55) yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içerisinde sıkışan Taka ve Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title