Hatay'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralıları hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'da seyir halde olan hafif ticari araç ile motosikletin çarpışmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Antakya - Reyhanlı çevreyolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halde ilerleyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Emine Açıkalın ile Şavak Gürler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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