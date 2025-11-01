Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Hatay'da hafif ticari aracın 2 motosiklete çarpmasıyla yaşanan kazada, 1 kişi ölürken 5 kişi yaralandı. Feci kaza anıysa kameraya yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu kavşağında yaşandı. Seyir halinde olan A.K. idaresindeki 31 AAU 09 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 2 motosiklete çarptı. Kazada 2'si ağır yaralı 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralılara sağlık ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralılardan Erol Yıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif ticari aracının 2 motosiklete çarpıp 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. - HATAY