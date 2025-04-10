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Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Hatay-Adana Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpışarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bir araçla çarpışarak yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hatay- Adana Otoyolu Dörtyol ilçesi Rabat mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ABT 327 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 41 AEC 535 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan Tahsin S. (60) sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diger 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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