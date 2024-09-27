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Hatay'da Tofaş otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Hatay'da Tofaş otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir Tofaş otomobil takla attı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 CBR 48 plakalı Fiat TOFAŞ marka otomobil, refüje çarparak takla attı. Ters dönerek duran ve hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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