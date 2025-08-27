Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş Otomobilinde Yaralanan İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş Otomobilinde Yaralanan İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Hatay'da kavşakta meydana gelen kazada Tofaş otomobil tırla çarpıştı. İki kişi yaralanırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da kavşakta tırla çarpışarak hasar gören Tofaş otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. M.S. idaresindeki 31 LV 040 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta Mercedes Benz marka tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkarak hasar gören Tofaş'ın sürücüsü ve yanındaki V.S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
