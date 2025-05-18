Hatay'da Tırla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı

Hatay'da Tırla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı
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Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Küreci kavşağında yaşandı. A.K. idaresindeki 31 ACL 068 plakalı Mercedes Benz marka tır, aynı istikamette ilerleyen B.D. idaresindeki Skoda marka 31 U 4422 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilin arka kısmı hurda yığınına dönerken, sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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