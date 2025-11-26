Hatay'da Tırla Çarpışan Motosikletli Hayatını Kaybetti

Hatay'da meydana gelen kazada tırla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya-İskenderun yolu organize sanayi kavşağında yaşandı. M.K. idaresindeki 63 AIR 566 tır, kavşakta sürücü S. G. idaresindeki 34 ME 9060 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada aracın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yabancı uyruklu 66 yaşındaki motosikletli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY