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Hatay'da Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Hurdaya Döndü

Hatay'da Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Hurdaya Döndü
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Antakya'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da tırla çarpışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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