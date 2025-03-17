Hatay'da Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Hurdaya Döndü
Antakya'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da tırla çarpışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY