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Hatay'da Tırın Dorsesinden Kaçan Angusun Kazaya Neden Olduğu Anlar Kamerada

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla taşınan angus, araçtan kaçarak kara yoluna inerek kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'da tırın dorsesinden kaçarak kara yoluna inen angusun kazaya neden olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi E-5 kara yolu Denizciler Mahallesi mevkisinde tırla taşınan angus, araçtan kaçarak kara yoluna indi. Seyir halindeki sürücülere gece karanlığında zor anlar yaşatan angus, Emircan Çimen'in aracıyla refüje çıkmasına neden oldu. Çimen'in angusa çarptığı anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından kayıt altına alınırken aracın kapısı ve aynası kazada zarar gördü.

"Böyle bir şey olacağı hiç aklımıza gelmezdi"

Araçta yolcu konumunda bulunan 21 yaşındaki Bestami Şerif Güngör, böyle bir şeyin olacağının aklına bile gelmeyeceğini belirterek, "Akşam saat 10.30-11.00 sıralarında İskenderun'dan denizciler tarafına seyrediyorduk. Sağımızda bir tane işçi servisi bir anda yavaşladı, yavaşlayınca biz sandık ki arıza yaptı veya herhangi bir şey oldu. Bir hayvan atlayacağı aklımıza gelmedi. Biz yanından geçerken hayvan bir anda önümüze atladı. Biz hayvana çarpmayalım diye orada manevra yaptık, yaptığımız manevra da bizi biraz savurdu. Refüje çıktık, refüjden geri indik. Araba savruldu takla atıyorduk, canımızı zor kurtardık. Garip bir şey sonuçta, buranın yerli bir hayvanı değil; görmeye alışkın olduğumuz bir hayvan değil, ondan ötürü hiç beklemiyorduk. Böyle bir şey olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Herhangi bir motosikletli olsaydı şu an kurtulma şansı yoktu" ifadelerini kullandı.

"Araç takla atacaktı, son anda manevra yaptım, geri arabayı toplaması çok zor oldu"

Araç sürücüsü 21 yaşındaki Emircan Çimen, "İskenderun'da veya Türkiye genelinde hiç kimse E-5 yolunda angus çıkacak diye beklemez. Zaten saat de akşam suları olduğu için böyle daha rahat bir trafik vardı. Sol şeritten seksenle gidiyorduk. Zaten bir anda işçi servisi durunca bizimde aklımıza gelmedi. Yani belki işçi indirecek diye durmayı da düşünmedik. Bir anda zaten önümüze atladı son dakika yani bir saniye geç gelsek veya bir saniye erken gitseydik kurtaramazdık yani bir saniyeyle kurtulduk. Araç takla atacaktı, son anda manevra yaptım, geri arabayı toplaması çok zor oldu. Şans eseri videoyu çeken adam da zaten ben sizi takla atıyordunuz sandım dedi. Korkusundan videoyu yarıda kesmiş gibi oldu. Daha sonrasında zaten polis ekipleri falan geldi, kaza tutanağımızı tuttuk" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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