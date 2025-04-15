Hatay'da Tır ve Servis Minibüsü Çarpıştı: Yola Devrilen Konteyner Trafiği Etkiledi

Hatay'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada tırda yüklü konteyner yola devrildi.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında yaşandı. Resul T. idaresindeki 31 AVZ 477 plakalı boş servis minibüsü, Ahmet B. yönetimindeki 80 ABZ 500 plakalı Mercedes Benz marka tırla çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan minibüs yön levhalarına çarparak durabildi, tırda yüklü olan konteynerse yola devrildi. Yola savrulan konteyner vinç yardımıyla tıra yüklenerek yol araç trafiğine açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücülerine sağlık kontrolü yaptı. Maddi hasarlı kazada yola saçılan yataklar da dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY