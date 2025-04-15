Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı

Hatay'da Tır ve Servis Minibüsü Çarpıştı: Yola Devrilen Konteyner Trafiği Etkiledi

Hatay'da Tır ve Servis Minibüsü Çarpıştı: Yola Devrilen Konteyner Trafiği Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da meydana gelen kazada, tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu tırda yüklü konteyner yola devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada tırda yüklü konteyner yola devrildi.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında yaşandı. Resul T. idaresindeki 31 AVZ 477 plakalı boş servis minibüsü, Ahmet B. yönetimindeki 80 ABZ 500 plakalı Mercedes Benz marka tırla çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan minibüs yön levhalarına çarparak durabildi, tırda yüklü olan konteynerse yola devrildi. Yola savrulan konteyner vinç yardımıyla tıra yüklenerek yol araç trafiğine açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücülerine sağlık kontrolü yaptı. Maddi hasarlı kazada yola saçılan yataklar da dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.