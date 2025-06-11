Hatay'da Tır, Önündeki Aracı Sürükledi

Hatay'da Tır, Önündeki Aracı Sürükledi
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Hatay'da bir tır sürücüsü, önünde seyreden otomobili aniden önüne alarak sürükledi. Kaza Belen ilçe merkezinde meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı.

Hatay'da tır sürücüsünün önünde seyreden otomobili önüne alarak sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçe merkezi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AHS 205 plakalı tır, önünde seyreden 31 AKA 848 plakalı otomobili önüne alarak sürükledi. Tırın, otomobili önüne alıp sürüklediği kazada yaralanan olmazken o anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde tır sürücüsünün otomobili göz göre göre sürüklemesi dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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