Hatay'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Hatay'da kontrolden çıkarak orta refüje çarpan ve devrilen tırdaki 2 araç yola savruldu, tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hatay - Adana otoyolu İskenderun otoban girişi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 GE 8546 plakalı tır, orta refüje çarparak yan yattı. Kazada tırın kasasındaki 2 araç yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede toplanan meraklı vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. İnsan yoğunluğunun oluştuğu bölgede başka bir kaza yaşanmaması herkesi rahatlattı. Tır, bölgeye gelen vinçle kaldırılırdı. - HATAY