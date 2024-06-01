Hatay'da tır garajındaki iş yerinde yangın çıktı

Hatay'ın Payas İlçesi'nde bulunan tır garajındaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Payas İlçesi Karşı Mahalle'deki tır garajındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümüden kısa sürede söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY