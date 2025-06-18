Hatay'da Tır Dorsesi Yolda Kaldı

Hatay'da Tır Dorsesi Yolda Kaldı
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İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinin yoldan çıkması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadan dorse kaldırıldı.

Hatay'da seyir halinde olan tırın dorsesi çıktı. Yaralanmanın yaşanmadığı kazada, dorse çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay istikametinden Adana yönüne seyir halinde olan 21 EY 053 plakalı tırın dorsesi Akçay otoban girişinde virajı dönmek istediği sırada çıktı. Tır şoförü durumu yol yardıma bildirdi. Tır sürücüsü ve yol yardım ekibi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırın dorsesi çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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