Hatay'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi Yeşiltepe mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken tır, çekiciyle uçtuğu yerden çekildi. - HATAY