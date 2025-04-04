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Hatay'da Ters Dönerek Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayı merakla izleyen vatandaşların görüntüleri dikkati çekti.

Hatay'da takla atarak ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası üst geçitte bulunan vatandaşlar kazayı meraklı gözlerle film gibi izlediler.

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 31 KNF 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıslar, araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar ise kazayı meraklı gözlerle izledi. Film izler gibi sıraya dizilen vatandaşların ilginç görüntüsüyse kameraya yansıdı. Vatandaşların ve polislerin yardımıyla araç çekiciye yüklenirken trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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