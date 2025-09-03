Hatay'da Ters Dönerek Şarampole Devrilen Araçta 7 Kişi Yaralandı
Kırıkhan ilçesinde kontrolü kaybeden aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 21 HD 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole devrilerek ters döndü. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 7 şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
