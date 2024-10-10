Hatay'da Telefondan Direğine Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
İskenderun'da telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'da çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde telefon direğinde mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İskenderun itfaiye istasyonu ekibi özverili çalışmasıyla kediyi kurtararak, doğal yaşam alanına bıraktı. - HATAY