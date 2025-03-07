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Hatay'da Telefoncuda Yangın Ç çıktı

Hatay'da Telefoncuda Yangın Ç çıktı
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Samandağ ilçesinde bir telefoncuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde telefoncuda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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