Hatay'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Hatay'da alevlere teslim olan tekstil fabrikasına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İşçilerin mesai bitiminde çıkan yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yangına müdahale sürüyor. Yangının mesai bitiminde çıkması ise muhtemel bir faciayı önledi. Yanan fabrika dron ile görüntülendi. - HATAY