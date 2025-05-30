Hatay'da Tekstil Fabrikası Yangını

Hatay'da Tekstil Fabrikası Yangını
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Hatay'da mesai bitiminde çıkan yangın, tekstil fabrikasını tamamen alevler içinde bıraktı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızlıca müdahale etti ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan tekstil fabrikasına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İşçilerin mesai bitiminde yaşanan yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında yaşandı. Kısa sürede yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin kontrol altına aldıkları yangına müdahaleleri sürüyor. Fabrikadan yaşanan yangının işçilerin mesai bitiminde yaşanmasıysa olası faciayı önledi. Yanan fabrika drone ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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