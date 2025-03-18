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Hatay'da Tekme Tokatlı Kavga Kameralara Yansıdı

Hatay'da Tekme Tokatlı Kavga Kameralara Yansıdı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga, cep telefonuyla kaydedildi. 4 kişilik bir grup, 3 kişilik grupla çatışmaya girdi. Kavga sonrasında gruplar olay yerinden araçla uzaklaştı.

Hatay'da 2 grup arasında yaşanan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu mevkiinde yaşandı. Araçla gelen 4 kişilik bir grup, 3 kişilik grupla kavga etmeye başladı.. 2 grup arasında yaşanan tekme, tokatlı kavga çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 grubun kavga ettiği ve bir süre sonra araca binerek bölgeden ayrıldığı görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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