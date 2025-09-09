Haberler

Hatay'da Tek Katlı Müstakil Evde Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar oluştu.

Hatay'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Ev, kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevle, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan söndürülen yangında evde hasar oluştu. - HATAY

