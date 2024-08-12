Hatay'da tek katlı evin çatısında yangın çıktı
Antakya İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evin içine sıçramadan söndürüldü. Yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da tek katlı müstakil evin çatışında yaşanan yangın eve sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Atatürk Mahallesi Sinan Sokak'ta bulunan tek katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla evin içine sıçramadan söndürüldü. Yangında çatıda maddi hasar oluştu. - HATAY