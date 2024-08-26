Hatay'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar oluşurken yaralanan olmadı.
Hatay'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere yangın, Hassa ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Evin oda kısmında çıkan yangının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangında evde hasar oluşurken yaralanan olmadı. - HATAY