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Hatay'da Tehlikeli Tır Yolculuğu

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Hatay'ın Payas ilçesinde demir yüküyle trafikte ilerleyen tırın yanlış istiflenen yükü kayarak tehlike oluşturdu. Görüntüler kameralara yansıdı.

Hatay'ın Payas ilçesinde demir yüküyle trafikte ilerleyen tır tehlike saçtı.

Görenleri tedirgin eden görüntüler, Payas ilçesi D-91 yolu üzerinde kameralara yansıdı. Demir yüküyle trafiğe çıkan tır, yanlış istiflenen yükün kaymasıyla tehlike oluşturdu. Tırın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedirginlik içerisinde olan diğer araç sürücülerinin tıra yaklaşmadığı görüldü - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Ulaşım Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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