Otobanda yürekleri ağza getiren görüntü, bariyerlere vurmak üzereyken durdu
Gece saatlerinde Hatay - Adana otobanında seyir halinde ilerleyen ve trafikte tehlikeye neden olan otomobilin o anları kameraya yansıdı. Görüntülerde; ani manevralar yapan sürücü bariyerlere çarpmaya ramak kala durmayı başardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlatarak sürücüyü tespit etti. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa