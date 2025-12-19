Otobanda yürekleri ağza getiren görüntü, bariyerlere vurmak üzereyken durdu

Hatay'da trafiği tehlikeye düşürerek otobanda ilerleyen sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Gece saatlerinde Hatay - Adana otobanında seyir halinde ilerleyen ve trafikte tehlikeye neden olan otomobilin o anları kameraya yansıdı. Görüntülerde; ani manevralar yapan sürücü bariyerlere çarpmaya ramak kala durmayı başardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlatarak sürücüyü tespit etti. - HATAY