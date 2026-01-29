Haberler

Sağdan sollama yaparak yürekleri ağza getiren sürücüye ceza

Sağdan sollama yaparak yürekleri ağza getiren sürücüye ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da sağdan sollama yaparak trafiği tehlikeye atan bir otomobil sürücüsüne, kamera kayıtları sonrası 2 bin 719 TL ceza uygulandı.

Hatay'da sağdan sollama yaparak yürekleri ağza getiren otomobil sürücüsünün tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.

Antakya ilçesi çevreyolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen otomobil sürücüsünü fark eden başka bir sürücü, cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Hızla sağdan sollama yaparak ilerleyen sürücünün o anları kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsa 'trafiği tehlikeye düşürmekten' 2 bin 719 TL cezai işlem uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Babası "İlaç bile kullanmaz" demişti! Merakla beklenen sonuç çıktı
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Diziye gözyaşlarıyla veda etti