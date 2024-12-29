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Hatay'da Tehdit İle İlgili Operasyon: 2 Tabanca Ele Geçirildi

Hatay'da Tehdit İle İlgili Operasyon: 2 Tabanca Ele Geçirildi
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Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, tehdit ve genel güvenliği tehlikeye sokma olaylarıyla ilgili 3 adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve biri tutuklandı.

Hatay'da tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 3 adrese yapılan operasyonda, yatağa saklanmış 2 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 24 Aralık tarihinde İskenderun Barıştepe Mahallesi'nde meydana gelen tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili olarak 26 Aralık tarihinde 3 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda A.Ö., Ş.B. ile K.T. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yatağa saklanmış 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek polis ekiplerinin hummalı çalışmasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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