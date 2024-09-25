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Hatay'da Tefecilere Yönelik Operasyonda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Hatay'da Tefecilere Yönelik Operasyonda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Hatay'da Mali Suçlar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda tefecilikle ilgili çok sayıda senet, çek, altın ve nakit para ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çek, senet, para ve çok sayıda altın ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 24 Eylül günü yapılan Mali Suçlar kapsamındaki operasyonda Tefecilik suçu ile ilgili Dörtyol'da 5 şüpheli şahsa ait 5 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 20 senet, 3 çek, 2 dekont, 5 alacak verecek defteri, 48 adet tam altın, 26 adet çeyrek altın, 200 bin 400 TL nakit para ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.S., S.Ş., ile H.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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