Hatay'da Tefecilere Yönelik Operasyonda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çek, senet, para ve çok sayıda altın ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 24 Eylül günü yapılan Mali Suçlar kapsamındaki operasyonda Tefecilik suçu ile ilgili Dörtyol'da 5 şüpheli şahsa ait 5 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 20 senet, 3 çek, 2 dekont, 5 alacak verecek defteri, 48 adet tam altın, 26 adet çeyrek altın, 200 bin 400 TL nakit para ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.S., S.Ş., ile H.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY