Hatay'da Tavuk Çiftliğinde Yangın
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir tavuk çiftliğinin yem deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, tavukların bulunduğu bölüme sıçramadan söndürüldü, ancak depo kısmında hasar meydana geldi.
Hatay'da tavuk çiftliğinin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinin yem deposunda yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, tavukların bulunduğu bölüme sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında çiftliğin depo kısmında hasar oluştu. - HATAY