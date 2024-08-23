Hatay'da tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü mevkiinde meydana geldi. Ciple çarpışan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'da tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü mevkiinde meydana geldi. Ciple çarpışan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY