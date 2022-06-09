Hatay'da tarihi eser operasyonu - Haberler

Hatay'da tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bağrıyanık Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.E. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
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