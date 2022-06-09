Hatay'da tarihi eser operasyonu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bağrıyanık Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.E. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da tarihi eser operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.