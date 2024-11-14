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Hatay'da Tamirhanede FİAT Otomobil Yangını

Hatay'da Tamirhanede FİAT Otomobil Yangını
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Antakya'da bir tamirhanede bakım sırasında yanmaya başlayan FİAT marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da tamirhanede bakım esnasında yanmaya başlayan FİAT otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Atiker bayisinde park halinde bulunan FİAT marka otomobil, bakım esnasında yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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