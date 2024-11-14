Hatay'da Tamirhanede FİAT Otomobil Yangını
Antakya'da bir tamirhanede bakım sırasında yanmaya başlayan FİAT marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da tamirhanede bakım esnasında yanmaya başlayan FİAT otomobil alevlere teslim oldu.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Atiker bayisinde park halinde bulunan FİAT marka otomobil, bakım esnasında yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY