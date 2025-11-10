Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'da Dörtyol-Erzin E-5 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza; Dörtyol-Erzin E- 5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Takla atan otomobil, ters dönerek durabildi. Ters dönen otomobilde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa