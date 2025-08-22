Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay - Adana Tem otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ters döndü. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Hatay - Adana Tem otoyolu Dörtyol ilçesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
