Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Çiloğlan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ters dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa