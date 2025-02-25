MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı
Pentagon'dan 'Dedeağaç kapatılacak' iddiasına yanıt

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti

Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla atarak ters dönen otomobiliyle kaza yaptı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Payas - Dörtyol D91 karayolunda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 AIM 093 plakalı Volkswagen marka otomobil takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
img

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
img

Mourinho'dan derbinin önüne geçecek çıkış: Beni öldürebilirlerdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası

Serdar Ortaç'a yasa dışı bahis reklamı davasında ceza çıktı
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.