Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Payas - Dörtyol D91 karayolunda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 AIM 093 plakalı Volkswagen marka otomobil takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY