Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi çevre yolu Orhanlı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki insanların 112'yi aramasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY