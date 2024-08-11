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Hatay'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Antakya-İskenderun karayolu Maraşboğazı mevkinde meydana gelen kazada otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan 3 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya - İskenderun karayolu Maraşboğazı mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 vatandaş olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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