Hatay'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Antakya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla atarak ters döndü. Yaralı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya İlçesi Habib-i Neccar Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada; araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada hasar alana araç, çekiciyle çekilerek yol trafiğe açıldı. - HATAY