Hatay'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Hatay'da takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa