Hatay'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Hatay'da takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY