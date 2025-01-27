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Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Hatay'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu araç takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Defne- Samandağ yolu Koçören Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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