Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Hatay'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu araç takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da takla atarak ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Defne- Samandağ yolu Koçören Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa