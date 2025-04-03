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Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
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İskenderun'da meydana gelen kazada, takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından çıkarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hatay'da takla atarak ters dönen aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 NA 4268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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